“Ook KPN Gaat Pixel-smartphones Verkopen”

Het ziet er naar uit dat de Google Pixel-smartphones in Nederland via steeds meer aanbieders verkrijgbaar zullen zijn. Zo schreven wij eerder al dat Vodafone een samenwerking heeft opgezet met Google en dat de smartphones al langer verkrijgbaar zijn via Odido. Nu blijkt dat telecomprovider KPN ook een pagina online heeft gezet die hint naar de verkoop van Pixel-smartphones.

KPN heeft een pagina online gezet waarop de provider hint naar de verkoop van Pixel-smartphones. Op de pagina vinden we de tekst “De nieuwste smartphones, binnenkort bij KPN!“, met daaronder een kort overzicht met geruchten. Welke Pixel-smartphones straks via KPN verkrijgbaar zijn is nog onduidelijk, maar het is aannemelijk dat het gaat om de Pixel 8, Pixel 8 Pro en de aankomende Pixel 8a.

KPN is daarmee straks de derde provider in Nederland waar je Pixel-smartphones kunt kopen. Odido en Google hebben al langer een samenwerking en ook kun je de smartphones van Google kopen bij Belsimpel. Daarnaast begint Vodafone binnenkort ook met de verkoop van Pixel-smartphones. Google zal volgende maand de Pixel 8a officieel introduceren, een mid-range smartphone die al verschillende keren is opgedoken in het geruchtencircuit.

via [androidplanet]