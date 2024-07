Samsung Galaxy Buds 3 en Galaxy Buds 3 Pro Met Nieuw Ontwerp Aangekondigd

Samsung heeft twee nieuwe setjes draadloze oordopjes aangekondigd. Het gaat om de Galaxy Buds 3 en de Galaxy Buds 3 Pro, die een heel ander ontwerp hebben gekregen dan hun voorganger. De oordopjes hebben nu namelijk een ontwerp met een steeltje, zoals we dat ook kennen van de Apple Airpods en vele andere draadloze oordopjes.

Zowel de Galaxy Buds 3 (hier kopen) als de Buds 3 Pro hebben een IP57-rating gekregen, waardoor het geen probleem is om de oordopjes te gebruiken in de regen. Het nieuwe ontwerp moet de bediening van de oordopjes makkelijker maken. Het nieuwe design ziet er erg moder en luxe uit, maar wij vinden het zelf toch jammer dat Samsung afstapt van het oude compacte ontwerp. De reguliere Galaxy Buds 3 heeft geen losse eartip, terwijl de Buds 3 Pro gebruikmaakt van een siliconen tip die de oorkanaal goed afsluit.

De Galaxy Buds 3 Pro maakt gebruik van AI om de luistermodus te activeren wanneer iemand in een andere taal tegen je spreekt. Op het scherm van je smartphone krijg je vervolgens een vertaling te zien, die op zijn beurt weer afgespeeld kan worden op je oordopjes.

Verder zijn de oordopjes uitgerust met adaptieve actieve ruisonderdrukking en is de Pro-uitvoering voorzien van speak-to-chat. Speak-to-chat schakelt ruisonderdrukking automatisch uit wanneer je zelf begint te praten. De Galaxy Buds 3 Pro maakt gebruik van 10,5mm-woofers en 6,1mm-tweeters, terwijl de reguliere Buds 3 een enkele 11mm-speaker heeft. De Galaxy Buds 3 heeft een accuduur van 5 uur met ANC ingeschakeld. De Buds 3 Pro heeft een accuduur van 6 uur. In combinatie met de oplaadcase kun je 24 uur en 26 uur met ANC naar muziek luisteren.

De Samsung Galaxy Buds 3 krijgt een adviesprijs mee van 179 euro en is verkrijgbaar in de kleuren zilver en wit. De Galaxy Buds 3 Pro kost 249 euro en is in dezelfde kleuren verkrijgbaar.