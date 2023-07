Review JBL Tour Pro 2: Oplaadcase Met Touchscreen En Zeer Lange Accuduur!

Op de redactie testen wij regelmatig draadloze oordopjes, onder andere die van het merk JBL. Ook vandaag kijken we weer naar een setje oordopjes van JBL, maar de JBL Tour Pro 2 is anders dan alle andere draadloze oordopjes die wij tot nu toe in handen hebben gehad. De Tour Pro 2 komt namelijk met een opvallende oplaadcase die is uitgerust met een touchscreen. In deze review bespreken wij wat de JBL Tour Pro 2 zo uniek maakt en waarom jij voor deze oordopjes zou moeten kiezen.

Inhoud

Zoals gebruikelijk kijken wij eerst even naar de inhoud van de verpakking. De JBL Tour Pro 2 komt in een kartonnen doos met aan de buitenkant allerlei specificaties en details over deze high-end oordopjes. Intern vinden we naast de oordopjes en de bijbehorende oplaadcase ook nog een oplaadkabel, een Quick Guide en twee extra setjes eartips voor het geval de standaard eartips niet goed passen. Wij hebben de zwarte uitvoering ontvangen, maar de JBL Tour Pro 2 is ook verkrijgbaar in de kleur “champagne”.

Oplaadcase

Vaak valt er weinig te vertellen over de oplaadcase van een setje draadloze oordopjes, maar bij de JBL Tour Pro 2 is de oplaadcase juiste een van de grootste redenen om te kiezen voor deze oordopjes. Laten we deze review daarom beginnen met deze oplaadcase. Wanneer je de oplaadcase uit de verpakking haalt is gelijk duidelijk waarom deze case zo uniek is. De JBL Tour Pro 2 is namelijk het eerste setje draadloze oordopjes waarbij de oplaadcase is uitgerust met een touchscreen. Het gaat om een 1,45-inch kleurendisplay met afgeronde hoeken. Dit duidelijk scherm geeft je toegang tot allerlei functies die je normaal alleen kunt bereiken via de smartphone-app van JBL of via de knoppen op de oordopjes zelf.

Zo kun je met het touchscreen onder andere snel schakelen tussen verschillende vooraf ingestelde Equalizers. Doorgaans heb ik standaard de Bass-equalizer ingeschakeld, maar soms kijk ik naar een YouTube-video waarin veel gesproken wordt en de Vocal-equalizer in dat geval wat betere audio levert. In deze situaties merk ik dat een touchscreen op de oplaadcase een meerwaarde heeft, want bij mijn vorige oordopjes nam ik nooit de tijd om een smartphone-app te openen en over te schakelen naar een andere Equalizer.

Daarnaast kun je het scherm gebruiken om bijvoorbeeld de muziek te bedienen, het volume aan te passen of te schakelen tussen ANC en Ambient Aware. Ook handig is de accupercentage boven in beeld. Hier zien we precies hoe vol de accu van het linker oordopje, het rechter oordopje en de oplaadcase is. De interface van het scherm is vrij simpel en daardoor ook makkelijk te bedienen. Wanneer je de oplaadcase niet gebruikt toont het scherm een achtergrond. Je kunt kiezen uit een vooraf geïnstalleerde achtergrond of je kunt een eigen foto uploaden. Hierdoor geef je de oplaadcase een persoonlijke touch.

Naast het scherm aan de voorkant van de oplaadcase vinden we onderop nog een led-lampje, een USB-C aansluiting om de oplaadcase mee op te laden en een knopje waarmee je het scherm aan en uit kunt schakelen. De behuizing is gemaakt van verschillende soorten plastic en voelt degelijk aan. Ook heeft de case een luxe uitstraling dankzij de subtiele glanzende details. De achterkant is plat en heeft een rubberen afwerking die zorgt voor een goede grip, zodat de oplaadcase niet van tafel valt. In deze rubberen vlakte heeft JBL ondersteuning voor draadloos laden verwerkt. Je kunt de oplaadcase dus gewoon op een Qi-lader leggen waarna de oplaadcase direct begint met laden. Op het scherm kun je aflezen hoe vol de accu is.

Het enige nadeel van de oplaadcase is het formaat en gewicht. Door het aanwezige touchscreen en de stevige accu is de oplaadcase van de JBL Tour Pro 2 duidelijk groter dan gemiddeld. In de bovenstaande foto zien we een vergelijking met de oplaadcase van de Sony WF-C700N, de JBL Live Pro+ en de Jabra Elite Active 75t. De oplaadcase van de JBL Tour Pro 2 is duidelijk groter. Dit is doorgaans geen probleem als je de oordopjes in je rugtas meeneemt, maar in een broekzak is het verschil goed merkbaar.

JBL Tour Pro 2 Oordopjes

Uiteraard heb je niks aan een prachtige oplaadcase als de oordopjes zelf niet de kwaliteit leveren waar jij naar verlangt. Gelukkig zijn wij ook over de oordopjes positief te spreken. De oordopjes zijn licht qua gewicht en zitten comfortabel in het oor. Uiteraard moet je wel de juiste eartips gebruiken, anders sluiten de eartips jouw oorkanaal mogelijk niet goed af of blijven ze niet goed zitten tijdens ruigere activiteiten. Gelukkig levert JBL drie setjes eartips mee, waardoor dit geen probleem moet zijn.

Ook de oordopjes bestaan grotendeels uit plastic materialen, maar voelen wel zeer stevig aan en zien er uit als dure oordopjes. De oordopjes hebben een luxe uitstraling en het steeltje dat uit het oor steekt is vrij kort. De oordopjes hebben een aanraakgevoelige behuizing voor het bedienen van de Tour Pro 2. Deze bediening werkt prettig en met behulp van de JBL Headphones-app kun je zelf aangeven welke handelingen je wilt uitvoeren met een enkele of dubbele tap op de oordopjes.

De oordopjes zijn uitgerust met 10mm drivers die een stevige bass kunnen produceren. Dit is iets dat we inmiddels wel gewend zijn van JBL-oordopjes. Persoonlijk ben ik erg tevreden met de geluidskwaliteit van de oordopjes, maar dat mogen we ook wel verwachten van oordopjes in deze prijsklasse. Ook de ANC-functie, waarmee je omgevingsgeluiden kunt blokkeren, werkt erg goed. Zo heb ik de oordopjes tijdens een vakantie kunnen testen in het vliegtuig en werden de geluiden van de motor en kleine kinderen op de achtergrond bijna volledig weggefilterd. Je blijft een lichte ruis horen, maar wanneer je ook de muziek aanzet zijn deze achtergrondgeluiden verwaarloosbaar.

Qua ANC-functionaliteit scoort de JBL Tour Pro 2 iets minder goed dan oordopjes in dezelfde prijsklasse van Sony en Bose. High-end oordopjes van deze merken filteren omgevingsgeluiden nog iets beter weg, maar desondanks geven we de Tour Pro 2 een dikke voldoende op dit gebied.

Accuduur

Een feature waar de JBL Tour Pro 2 het beter doet dan veel draadloze oordopjes van andere merken is de accuduur. De oordopjes zelf gaan namelijk maximaal 10 uur mee op een volle accu. Je kunt dus een volledige werkdag naar muziek luisteren zonder dat je de oordopjes weer in de oplaadcase hoeft te plaatsen. Zijn de oordopjes wel leeg, dan kun je de oordopjes met de oplaadcase drie keer volledig opladen voordat de oplaadcase aan de lader moet. Het opladen van de oplaadcase kan met een USB-C kabel of een draadloze Qi-lader.

In totaal kun je dus 40 uur naar muziek luisteren. Hou er wel rekening mee dat de ANC-functie meer energie verbruikt, waardoor je met ANC ingeschakeld maximaal zo’n 8 uur naar muziek kunt luisteren voordat je de oordopjes weer moet opladen. De oordopjes laden overigens snel op, want na 15 minuten in de oplaadcase kun je weer zo’n 3 tot 4 uur naar muziek luisteren.

Extra’s

Bij de JBL Tour Pro 2 is goed te zien dat JBL overal aan heeft gedacht en dat de fabrikant met deze oordopjes een zeer compleet product wil aanbieden. Naast de voornaamste verkooppunten, waaronder het touchscreen, de lange accuduur, de ANC-feature en de goede geluidskwaliteit, hebben de oordopjes ook een ingebouwde sensor die kan detecteren of je de oordopjes in hebt. Haal je de oordopjes uit je oor, dan zal de Tour Pro 2 de muziek of video automatisch pauzeren. Plaats je de oordopjes weer in je oor, dan zal de media direct verder spelen.

Ook is het mogelijk om de oordopjes met meerdere apparaten tegelijk te pairen. Zo maakt de Tour Pro 2 automatisch verbinding met zowel mijn smartphone als mijn laptop zodra ik de oordopjes uit de oplaadcase haal. Kijk ik een film op mijn laptop, maar belt iemand mij op mijn smartphone, dan schakelen de oordopjes automatisch over naar mijn smartphone. Nadat ik het telefoongesprek heb opgehangen, kan ik de film hervatten en zullen de oordopjes weer automatisch overschakelen naar de laptop.

Daarnaast is het prettig dat je de oordopjes los van elkaar kunt gebruiken. Veel mensen dragen vaak namelijk maar één oordopje in hun oor, zodat ze deel kunnen nemen aan het verkeer of met hun vrienden kunnen praten. Bij veel draadloze oordopjes kun je alleen het rechter oortje stand-alone gebruiken, maar bij de JBL Tour Pro 2 maakt het niet uit of je alleen het linker oortje of alleen het rechter oortje wilt dragen. Dit is ideaal voor mensen die liever het linker oordopje dragen, maar het is ook handig wanneer de accu van het rechter oordopje leeg is. Je kunt dan namelijk gewoon overschakelen naar het linker oordopje.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

Het aanraakscherm op de oplaadcase van de JBL Tour Pro 2 is een zeer interessante feature en we denken dat andere merken dit design in de toekomst zullen kopiëren van JBL. Toch is het scherm niet per se nodig om te kunnen functioneren. Het is vooral handig als de oplaadcase binnen handbereik ligt en je snel even de actieve ruisonderdrukking wilt inschakelen of wilt kijken wat het huidige accupercentage is van de oordopjes. Ook is het gewoon leuk om met dit schermpje te spelen.

De geluidskwaliteit van de oordopjes krijgt van ons een dikke voldoende en ook de accuduur van de oordopjes is een groot pluspunt. De ANC filtert het grootste gedeelte van de omgevingsgeluiden weg en persoonlijk kan ik de oordopjes vele uren achter elkaar dragen zonder dat mijn oren gaan irriteren. De extra features zoals Qi-laden en multipoint pairing zijn zeer welkom.

Voor al dit moois betaal je helaas wel meer dan voor een gemiddeld setje oordopjes. De JBL Tour Pro 2 kreeg bij de lancering namelijk een adviesprijs mee van 299 euro, maar is inmiddels verkrijgbaar voor zo’n 250 euro. Heb jij dit geld over voor een setje draadloze oordopjes en wil je eens wat anders dan de standaard oordopjes, dan kunnen wij de JBL Tour Pro 2 zeker aanraden. Bij mij heeft de Tour Pro 2 een vast plekje gevonden in mijn laptoptas.

Voordelen

Uniek touchscreen op de oplaadcase voor snelle toegang tot standaard functies

Zeer lange accuduur

Mooi geluid met stevige bass

Goede ANC-functie

Mooi uitstraling

Nadelen

De JBL Tour Pro 2 komt met een high-end prijskaartje

De JBL Tour Pro 2 is verkrijgbaar in de kleuren zwart en “champagne”. Je kunt de oordopjes onder andere kopen bij Coolblue.nl.