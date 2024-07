Review Nokia Clarity Earbuds 2+: Prima Oordopjes Voor Klein Budget

HMD heeft dit jaar onder de Nokia-merknaam een nieuw setje draadloze oordopjes op de markt gebracht. Het gaat om de Clarity Earbuds 2+, die je inmiddels al voor vier tientjes in huis haalt. In deze review kijken wij hoe de nieuwe draadloze oordopjes presteren en of wij de Clarity Earbuds 2+ kunnen aanraden.

Inhoud

Elke review kijken wij altijd eerst even naar de inhoud van de verpakking. De Nokia Clarity Earbuds 2+ komt in een kartonnen verpakking bestaande uit 100 procent gerecycled karton. Binnenin deze verpakking vinden we de oordopjes met bijbehorende oplaadcase, een USB-kabel, twee extra setjes rubberen eartips en wat papierwerk. Wij hebben de paarse uitvoering gekregen, maar de Nokia Clarity Earbuds 2+ is ook verkrijgbaar in de kleuren rood en zwart.

Ontwerp en bouwkwaliteit

Zowel de oordopjes als de oplaadcase van de Nokia Clarity Earbuds 2+ bestaan volledig uit plastic. Dit is vrij gebruikelijk voor budget-oordopjes, maar hierdoor voelt het geheel wel wat goedkoop aan. Vooral het klepje van de oplaadcase voelt wat minder sterk aan dan gebruikelijk. Doordat de scharnier wat losjes aanvoelt, ontbreekt het bevredigende gevoel wanneer je het klepje openklapt. Je moet het klepje eigenlijk handmatig volledig openen. Met het milieu in gedachten zijn de oordopjes gemaakt met 60 procent gerecycled materiaal.

De oplaadcase heeft veel rondingen en is aan de wat grotere kant. In de onderstaande foto zie je hoe groot de oplaadcase is in vergelijking met de oplaadcase van de compacte Sony WF-1000XM5 en de grotere JBL Tour Pro 2. Voorop de oplaadcase vinden we een kleine pairing-knop en een wit led-lampje. Aan de onderkant vinden we een USB-aansluiting waarmee je de oplaadcase kunt opladen.

De oordopjes zelf hebben een zwarte behuizing met een paars steeltje dat uit het oor steekt. In het bovenste gedeelte vinden we een grote ronde LED die de aanwezige touchbediening omcirkelt. De oordopjes wegen slechts 4 gram en hebben een IPX4-certificering gekregen, waardoor ze bestand zijn tegen zweet en een aantal regendruppels, maar niet tegen grote hoeveelheden water. De oordopjes maken gebruik van rubberen eartips die het oorkanaal goed afsluiten. HMD levert de Clarity Earbuds 2+ met drie maten eartips en we raden aan om de verschillende eartips uit te proberen voor de beste draagcomfort en audio ervaring. Bij mij persoonlijk blijven de oordopjes goed zitten, ook tijdens work-outs, maar het draagcomfort zal per persoon verschillen.

Audio en Functies

Het koppelen van de Nokia Clarity Earbuds 2+ gaat dankzij de ondersteuning voor Google Fast Pair zeer vlot. Wanneer je de oordopjes voor de tweede keer uit de oplaadcase haalt maken de oordopjes automatisch opnieuw verbinding met jouw smartphone.

Na het uittesten van de verschillende maten meegeleverde eartips en het afspelen van een aantal muziekjes en video’s was ik aangenaam verrast met het geluid dat deze voordelige oordopjes leveren. Het volume is meer dan voldoende en instrumenten en stemmen zijn goed van elkaar te onderscheiden. Ook is er een degelijke bas aanwezig, alhoewel de echte basliefhebbers waarschijnlijk niet voor deze oordopjes zullen kiezen.

Het geluid is iets minder gedetailleerd dan bijvoorbeeld oordopjes van merken als Sony of Jabra, maar voor oordopjes in deze prijsklasse kunnen wij niets anders dan de audio een dikke voldoende geven. Wil je voor weinig geld draadloze oordopjes kopen die in alle situaties gewoon prima geluid leveren, dan is de Nokia Clarity Earbuds 2+ zeker een kandidaat.

Vele features

Wat ons ook opvalt is dat de oordopjes ondanks de lage adviesprijs bomvol zitten met features. Zo kun je met twee apparaten tegelijkertijd verbinding maken, heeft de oplaadcase ondersteuning voor draadloos opladen en hebben de oordopjes ondersteuning voor ANC. Nu worden omgevingsgeluiden niet zo goed weggefilterd als bij bijvoorbeeld de wat duurdere JBL-oordopjes, maar we merken wel duidelijk een verschil. Dat ANC überhaupt aanwezig is is erg fijn. Wat dan weer tegenvalt is dat de oordopjes niet uitgerust zijn met een sensor die kan detecteren of je de oordopjes draagt of niet. Hierdoor wordt de muziek niet automatisch gepauzeerd wanneer je de oordopjes uit je oor haalt.

Touchbediening

Je kunt de oordopjes bedienen met aanrakingen op het Nokia-logo. Deze locatie voor de touchbediening is een goede keuze, omdat je hierdoor minder snel ongewenst een nummer pauzeert wanneer je de oordopjes herpositioneert als ze bijvoorbeeld niet lekker in je oor zitten. Met een enkele tik op het logo kun je een nummer pauzeren, met een dubbele tik kun je een nummer overslaan en met een lange aanraking kun je ANC activeren. Helaas kun je de bediening niet aanpassen, want er is geen mobiele app voor de oordopjes beschikbaar. Hierdoor is het ook niet mogelijk om de audio naar eigen smaak aan te passen aan de hand van equalizers.

Lange accuduur

Zoals we eerder al schreven is de Nokia Clarity Earbuds 2+ niet het meest compacte setje oordopjes. Gelukkig brengt dit wel een voordeel met zich mee. De oordopjes hebben namelijk een lange accuduur. Zo gaan de oordopjes tot 7 uur mee op één lading en kun je in combinatie met de oplaadcase tot maximaal 35 uur naar muziek luisteren. Ter vergelijking: de dure Sony WF-1000XM5 heeft een totale accuduur van “slechts” 24 uur en de voordelige Xiaomi Redmi Buds 3 gaan maximaal 20 uur mee.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

Zoals je hebt kunnen lezen zijn wij voor het grootste deel erg positief over de Nokia Clarity Earbuds 2+. Ten eerste is de Clarity Earbuds 2+ erg voordelig en krijg je voor dat geld een zeer compleet setje oordopjes terug. De Nokia Clarity Earbuds 2+ levert goed geluid, een lange accuduur, een lichte vorm van ANC en een stabiele bluetooth verbinding. Ook werkt de touchbediening prettig en kun je de oplaadcase draadloos opladen.

Wel voelt vooral de oplaadcase wat minder sterk aan en raden wij aan om de oordopjes niet tijdens een zware regenbui te gebruiken. Ook zijn de oordopjes en oplaadcase aan de wat grotere kant en ontbreekt een smartphone-app die je meer controle geeft over de bediening en audio.

Voordelen

Goede audiokwaliteit

ANC

Lange accuduur

Ondersteuning voor draadloos laden

Erg voordelig

Nadelen

Wat grotere oordopjes/oplaadcase

Oplaadcase voelt minder solide aan

Geen smartphone-app beschikbaar

Geen sensor voor in-ear detectie

Je kunt de Nokia Clarity Earbuds 2+ voor slechts 39,99 euro bestellen op de website van HMD.