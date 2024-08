De streamingdienst Disney+ gaat optreden tegen het delen van een account. Klanten die hun account delen moeten hiervoor vanaf september namelijk betalen. Dit heeft de topman van de streamingdienst laten weten tijdens een bespreking over de kwartaalcijfers.

Nadat de streamingdienst in verschillende landen al enkele tests uitvoerde, gaat Disney+ de nieuwe maatregel vanaf september verder uitrollen. Vanaf dan moeten klanten van Disney+ betalen als ze hun account willen delen met mensen buiten hun eigen huishouden. Hoeveel Disney+ hiervoor in rekening brengt is nog onduidelijk. Netflix rekent in Nederland 3,99 euro per maand voor het gebruik van een account buiten het huishouden, dus we verwachten dat Disney+ een verkrijgbare prijs in rekening brengt.

Disney+ noteerde het afgelopen kwartaal voor het eerst winst en de streamingdienst hoopt deze trend door te zetten door klanten te laten betalen voor het delen van hun account. De topman van Disney+ denkt niet dat dit besluit veel klanten zal afschrikken. Een abonnement op Disney+ kost in Nederland momenteel 10,99 euro per maand.

