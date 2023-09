Garmin Introduceert Vivoactive 5 Smartwatch

Garmin heeft deze week twee nieuwe smartwatches aangekondigd, met de namen Vivoactive 5 en Tactix 7 AMOLED. De Vivoactive 5 is de voordeligste van de twee en is per direct bij Coolblue verkrijgbaar voor 299,99 euro.

De Garmin Vivoactive 5 beschikt over allerlei functies om jouw gezondheid in de gaten te houden. Denk bijvoorbeeld aan de Body Battery functie, die kan inschatten hoeveel energie je nog in je tank hebt. Zo kun je details vinden over je slaap, stress, herstel en lichamelijke activiteiten. Ook houdt de smartwatch je hartslag, stress en menstruatiecyclus bij. Daarnaast heeft de Vivoactive 5 een rolstoelmodus om activiteiten bij te houden van mensen die in een rolstoel zitten.

De Vivoactive 5 beschikt onder andere over een 1,2-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 390 x 390 pixels, een waterdichte aluminium behuizing (5 ATM), ingebouwde GPS en een accu die tot 11 dagen meegaat in de smartwatch modus of tot 21 dagen in de Battery Saver modus. Ingebouwde sensoren kunnen je slaap, activiteiten en gezondheid in de gaten houden. De smartwatch weegt 26 gram of 36 gram inclusief polsbandje.

De Garmin Vivoactive 5 is te bestellen bij Coolblue voor 299,99 euro. De smartwatch is verkrijgbaar in de kleuren blauw, paars, zwart en wit.

via [droidapp]