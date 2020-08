Voordelige Garmin Forerunner 45 Plus Sporthorloge Aangekondigd

Garmin heeft deze week een nieuwe sporthorloge aangekondigd. Het gaat om de Forerunner 45 Plus, een voordelige wearable voor beginnende hardlopers met een aantal interessante features. Momenteel is de Forerunner 45 Plus in Engeland verkrijgbaar voor omgerekend ongeveer 160 euro.

De Garmin Forerunner 45 Plus is een verbeterde versie van de Forerunner 45. De Plus-uitvoering heeft twee extra functies gekregen samen met een lagere adviesprijs. De nieuwe functies zijn Race Predictor en Recovery Time Advisor, die beide statistieken tonen die zijn gebaseerd op hartslaggegevens. Deze gegevens zijn weer afgeleid van de hartslagvariabiliteitsalgoritmen.

De Forerunner 45 Plus heeft een 1,04-inch scherm met een resolutie van 208 x 208 pixels, een ingebouwde GPS, een hartslagsensor, een waterdichte behuizing tot 50 meter (5 ATM) en een accu die 7 dagen mee gaat in smartwatchmodus en 13 uur in GPS-modus. Daarnaast kan de smartwatch meldingen tonen van je smartphone en worden gegevens bijgehouden zoals je verbrande calorieën, je slaap, stress, je fitnessleeftijd, je VO2max en je Body Battery.

De Garmin Forerunner 45 Plus is momenteel alleen nog verkrijgbaar via de Engelse Garmin-website. Hier kost de smartwatch 139,99 pond, omgerekend net iets meer dan 160 euro. Het is nog onduidelijk wanneer de Forerunner 45 Plus in de Benelux op de markt verschijnt.

