JBL Introduceert Drie Koptelefoons Voor Kinderen

JBL heeft een aantal nieuwe junior koptelefoons aangekondigd. De JBL Junior 470NC, Junior 320BT en Junior 320 zijn per direct verkrijgbaar voor €79,99, €49,99 en €29,99 en komen met een aantal handige functies om de gehoorgezondheid van kinderen te beschermen.

Speciaal voor kleine kinderen heeft JBL zijn assortiment uitgebreid met een aantal nieuwe koptelefoons. De koptelefoons bieden instelbare limieten voor volume en speeltijd, en een gepersonaliseerde countdown, zodat kinderen op een veilige én leuke manier kunnen genieten van de draadloze JBL Junior 470NC en JBL Junior 320BT.

Om de gehoorgezondheid van kinderen te beschermen zet JBL Safe Sound de volumebegrenzing op 85 dB. Ook maken de JBL Junior 470NC en Junior 320BT gebruik van extra ouderlijk toezicht via de JBL Headphones-app, waarbij ouders zelf de maximale volume en de luistertijd van de koptelefoon kunnen instellen. Daarnaast kunnen ouders snelle meldingen inspreken met hun eigen stem.

Het nieuwe JBL Junior-assortiment is verkrijgbaar in vijf levendige kleuren en de koptelefoons zijn voorzien van grotere kindvriendelijke bedieningselementen. De koptelefoons zijn te bestellen op de officiële website van JBL en via online webwinkels zoals Coolblue en Bol.com.