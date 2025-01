Sony Xperia 10 V Ontvangt Android 15-update

Sony is begonnen met de uitrol van Android 15 naar de Sony Xperia 10 V, die verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich meebrengt. De Android 15-update rolde eerder ook al uit naar de Sony Xperia 1 V en de Sony Xperia 5 V.

Android 15 voor Xperia-smartphones brengt onder andere Private space met zich mee, waarin je applicaties achter een beveiliging kunt plaatsen. Ook kun je het vergrendelscherm meer personaliseren, heeft het snelle instellingen menu een makeover gekregen en is er ondersteuning voor “Bluetooth broadcasting over Bluetooth LE Audio”.

De Android 15-update met versienummer 68.2.A.2.38A is 1,1GB groot en rolt nu uit in Europa. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is, omdat updates in fasen uitrollen. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

De Sony Xperia 10 V verscheen in 2013 op de markt met Android 13. Android 15 is waarschijnlijk de laatste OS-update voor de Xperia 10 V, maar de smartphone krijgt nog wel tot juni 2026 beveiligingsupdates.