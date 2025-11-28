Gerucht: Samsung Galaxy A37 Krijgt Veel Snellere Processor Dan Voorganger

Volgend jaar zal Samsung weer verschillende voordelige smartphones uitbrengen in de Galaxy A-serie, waaronder de Samsung Galaxy A37. Volgens de geruchten wordt de smartphone een stuk sneller dan zijn voorganger.

Naar verwachting zal Samsung rond april 2026 onder andere de Galaxy A57 en Galaxy A37 introduceren. Over de Galaxy A37 zijn nu enkele details uitgelekt. Volgens de bron Mohammed Khatri krijgt de Galaxy A37 een Exynos 1480-processor. Deze chipset is ook te vinden in de Galaxy A55, en is een stuk sneller dan de Snapdragon 6 Gen 3-chipset in de Galaxy A36. Bij normaal gebruik is de Exynos 1480-processor zo’n 15 procent sneller, terwijl het verschil tijdens het gamen nog groter is.

De Samsung Galaxy A57 krijgt waarschijnlijk een Exynos 1680-chipset, die weer een stuk beter is dan de 1480-chipset. Als laatste brengt Samsung volgend jaar waarschijnlijk ook de Galaxy A77 op de markt, die in het hoge mid-range segment zal worden geplaatst. De Galaxy A77 krijgt vermoedelijk een Exynos 2400-chipset, die we kennen van de Galaxy S25 FE.

