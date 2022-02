Samsung Galaxy A51 Krijgt Voortaan Nog Maar Twee Updates Per Jaar

Samsung heeft besloten het updateschema voor de Galaxy A51 aan te passen. De succesvolle smartphone, die Samsung in 2020 introduceerde, ontvangt voortaan nog maar twee updates per jaar.

Eerder schreven wij nog dat Samsung zijn updatebeleid heeft aangepast, waardoor vlaggenschip-smartphones van het bedrijf maar liefst vijf jaar lang kunnen rekenen op software-updates. Helaas is er voor de Galaxy A51-gebruikers minder goed nieuws. In plaats van elk kwartaal rolt Samsung voortaan elk half jaar een nieuwe update uit. Gebruikers ontvangen dus slechts twee updates per jaar.

De Galaxy A51 verscheen in januari 2020 op de markt en is dus nog maar twee jaar oud, waardoor Samsung’s besluit best opmerkelijk te noemen is. Het is helemaal gek als je bedenkt dat de Galaxy A50 van een jaar eerder nog elke maand een update ontvangt. Wel kunnen gebruikers nog rekenen op een update naar Android 13, dus het einde van de smartphone is nog niet in zicht.

via [droidapp]