Google Pixel Watch 2, 3 en 4 Ontvangen Wear OS 6.1-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Google Pixel Watch 2, 3 en 4. Het gaat om de Wear OS 6.1-update, die verschillende verbeteringen met zich meebrengt, waaronder nieuwe gebaren.

De Wear OS 6.1-update met firmwareversie BP4A.251205.005.W7 is gebaseerd op Android 16. De update brengt onder andere een verbeterde altijd-aanscherm met zich mee. Deze functie werkt nu ook naar behoren als je bijvoorbeeld de stopwatch of timer gebruikt. Ook krijgen de smartwatches meer gebaren, zoals dubbel knijpen en het draaien van de pols. De handgebaren kun je vinden via ‘Instellingen‘ -> ‘Gebaren‘ -> ‘Handgebaren‘. Verder heeft de interface een kleine makeover gekregen, wat je onder andere terugziet in de app-icoontjes en het instellingen-menu.

Je kunt de Wear OS 6.1-update downloaden via ‘Instellingen‘ -> ‘Systeem‘ -> ‘Systeemupdates‘. Klik meerdere keren op systeemupdates om te controleren of de update voor jouw smartwatch klaarstaat.

via [AW]