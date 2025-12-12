Dit Is De Releasedatum Van De Samsung Galaxy A07, Galaxy A37 en Galaxy A57

Samsung werkt aan drie nieuwe smartphones voor in de Galaxy A-serie. Het gaat om de Galaxy A07 5G, Galaxy A37 en de Galaxy A57. Volgens de geruchten zal de introductie van de smartphones al zeer snel plaatsvinden.

Samsung brengt ieder jaar verschillende smartphones uit in de Galaxy A-serie. Zo is de Zuid-Koreaanse fabrikant onder andere van plan om een 5G-versie van de Galaxy A07 te introduceren. Eerder bracht Samsung al een 4G-versie op de markt. De introductie van de Galaxy A07 5G zal naar verwachting nog deze maand of uiterlijk volgende maand plaatsvinden.

Samsung werkt daarnaast ook aan de Galaxy A37 en Galaxy A57. De wereldwijde introductie van deze toestellen zal in februari plaatsvinden. Dat is een maand eerder dan de Galaxy A36 en Galaxy A56. De nieuwe smartphones kunnen volgens de geruchten onder andere sneller laden en beschikken over een Exynos 1480- (A37) en Exynos 1680-chipset (A57).

Na de officiële introductie van de smartphones zullen wij alle details met jullie delen.

via [droidapp]