Google Pixel Watch 2 Officieel Aangekondigd

Google heeft deze week niet alleen de Pixel 8-serie aangekondigd, maar ook een nieuwe smartwatch. De Pixel Watch 2 draait op Wear OS 4 en brengt verschillende verbeteringen met zich mee.

De Google Pixel 2 beschikt over een 1,2-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 384 x 384 pixels, een Snapdragon W5 Gen 1-processor, 2GB werkgeheugen en een 306 mAh accu die ongeveer 24 uur meegaat op een acculading. Na 30 minuten aan de lader kun je weer 12 uur vooruit. Een erg lange accuduur heeft de Pixel 2 dus niet.

De smartwatch draait op Wear OS 4. Dit is de nieuwste versie van Wear OS. De Google Pixel Watch 2 is uitgerust met verschillende nieuwe sensoren om zaken als je hartslag, activiteiten en slaap beter bij te kunnen houden. Ook is het nu mogelijk om de huidtemperatuur te meten. Alle activiteiten en medische gegevens kun je opslaan in de vernieuwde Fitbit-app. In geval van nood kun je ook snel je locatie delen met ingestelde contacten. De Google Pixel 2 verschijnt volgende week in Nederland en België op de markt voor 399 euro.