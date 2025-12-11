Google Vervangt Scherm Pixel 9 Pro-serie en 9 Fold Pro Gratis Bij Problemen

Google heeft een reparatieprogramma geïntroduceerd voor bepaalde Pixel 9 Pro-, Pixel 9 Pro XL- en Pixel 9 Pro Fold-toestellen. Met dit programma krijgen klanten tot drie jaar na aankoop gratis schermreparatie bij specifieke problemen.

Google heeft een onlinetool beschikbaar gemaakt waarmee klanten kunnen controleren of hun Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL of Pixel 9 Pro Fold in aanmerking komt voor het reparatieprogramma. Als jouw toestel in aanmerking komt en je last hebt van bepaalde schermproblemen, zoals een flikkerend scherm of een verticale lijn, dan kun je het scherm gratis laten repareren bij een erkende reparateur. Na de reparatie geeft Google negentig dagen garantie.

Niet iedereen kan zijn scherm gratis laten vervangen. Google geeft duidelijk aan dat alleen smartphones met de vermelde schermproblemen in aanmerking komen voor een gratis reparatie. Heeft jouw smartphone bijvoorbeeld een gebarsten scherm of waterschade, dan kom je niet in aanmerking voor de reparatieservice.

via [tweakers]