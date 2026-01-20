Xiaomi Deelt Teaser Van Redmi Turbo 5 Max Met 9000 mAh Accu

Xiaomi heeft een teaser gedeeld voor een smartphone met een zeer grote accu. Het gaat om de Redmi Turbo 5 Max, met een accucapaciteit van maar liefst 9000 mAh.

Het is nog onduidelijk wanneer de Xiaomi Redmi Turbo 5 Max op de markt verschijnt, maar waarschijnlijk hoeven we niet lang meer te wachten. Het is namelijk gebruikelijk dat Xiaomi een aantal weken voor de officiële introductie teasers naar buiten brengt. De kans is echter groot dat Xiaomi de Redmi Turbo 5 Max niet officieel uitbrengt op de Nederlandse markt. Mogelijk kunnen wij de smartphone straks alleen kopen via de grijze import.

De teaser maakt duidelijk dat de Redmi Turbo 5 Max beschikt over een 9000 mAh accu, maar Xiaomi heeft ook al laten weten dat de smartphone beschikt over een MediaTek Dimensity 9500S-processor. Hiermee plaatst Xiaomi de Redmi Turbo 5 Max in het mid-range segment. Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Redmi Turbo 4 verscheen in China op de markt voor 2200 yuan. Dat is omgerekend ongeveer 275 euro.

Het is mogelijk dat Xiaomi de Redmi Turbo 5 Max op een later tijdstip onder een andere naam naar Europa brengt. Bijvoorbeeld de Poco X8 Pro. We verwachten echter wel dat de accucapaciteit dan wat lager uitvalt, want in Europa gelden op dat gebied wat strengere regels.

via [tweakers]