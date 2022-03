Stevige Xiaomi Watch S1 Active Smartwatch Uitgelekt

Op het internet zijn beelden opgedoken waarop een nieuwe smartwatch te zien is. Het gaat om de Watch S1 Active van Xiaomi, een robuustere en sportievere variant van de Watch S1 die eind vorig jaar op de markt verscheen.

De beelden zijn afkomstig van de doorgaans goed geïnformeerde website 91Mobiles. Volgens de bron krijgt de Xiaomi Watch S1 Active net als de reguliere Watch S1 een 1,43-inch AMOLED-scherm. Wel krijgt de smartwatch een robuustere behuizing met een silicone bandje en stevigere knoppen. Aan de rechterkant zien we twee knoppen met daarbij de teksten “home” en “sport”. De linkerkant is niet zichtbaar op de afbeeldingen, maar we zien wel de teksten “outdoor” en “active”. Waarschijnlijk zitten aan de linkerkant dus ook twee knoppen.

Qua functies zal de Watch S1 Active grotendeels overeenkomen met de Watch S1. De smartwatch krijgt dus een hartslagsensor en een sensor voor het meten van je bloedzuurstofgehalte. De smartwatch is waterdicht (5 ATM) en kan 117 verschillende sporten registreren. De accu moet zo’n 12 dagen meegaan en de Watch S1 Active komt op de markt in de kleuren zwart, wit en blauw. Het is nog onduidelijk of de Xiaomi Watch S1 Active ook in Europa op de markt verschijnt, want de reguliere Watch S1 is op dit moment alleen in China verkrijgbaar.

via [AW]