Dunne Vouwbare Honor Magic V6 Met Grote Accu Aangekondigd

Honor heeft zijn nieuwste vouwbare smartphone aangekondigd. De Honor Magic V6 heeft een opvallend grote accu en een zeer dunne waterdichte behuizing.

Tijdens het Mobile World Congres in Barcelona krijgen we een hoop interessante nieuwe producten te zien, waaronder de Honor Magic V6. De nieuwste vouwbare smartphone van Honor beschikt over een 6660 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en 66W draadloos laden. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy Z Fold 7 beschikt over een 4400 mAh accu en de RAZR Fold over een 6000 mAh accu. De Honor Magic V6 heeft de grootste accu van alle vouwbare smartphones die op dit moment verkrijgbaar zijn. Ondanks de grotere accu is de Honor Magic V6 met een dikte van slechts 8,75 millimeter zeer dun.

De Honor Magic V6 beschikt verder over een 7,95-inch hoofdscherm met een piekhelderheid van 5000 nits, een 6,52-inch cover-scherm met een piekhelderheid van 6000 nits, een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, twee 20MP selfie-camera’s en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 64MP telelens met 3x optische zoom. De behuizing van de smartphone heeft een IP68/69-certificering gekregen. Hierdoor is de smartphone stof- en waterdicht.

Het is nog onduidelijk wanneer de Honor Magic V6 in de winkels verschijnt. Ook weten we nog niet wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt. Het zal echter gaan om een flink prijskaartje, want de Magic V5 verscheen op de markt voor een adviesprijs van 1999 euro.