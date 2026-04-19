Amazon Introduceert Fire TV Stick HD

Amazon heeft een concurrent voor de Chromecast van Google geïntroduceerd. De Amazon Fire TV Stick HD is een klein apparaatje die eenvoudig een reguliere tv omtovert in een smart-tv.

De Amazon Fire TV Stick HD is kleiner dan voorgaande modellen en is daardoor eenvoudig mee te nemen, zodat je zowel thuis als onderweg kunt streamen. Doordat je de stick kunt aansluiten op een HDMI-poort en de stick ondersteuning heeft voor de zogeheten ‘Direct Power‘-functie, hoef je geen kabels mee te nemen. Werkt ‘Direct Power‘ niet met jouw tv, dan kun je de Fire TV Stick HD alsnog aansluiten via een USB-C-kabel of een adapter in het stopcontact.

Amazon laat weten dat de Fire TV Stick HD ongeveer 30 procent sneller is dan zijn voorganger en dat de stick ondersteuning heeft voor WiFi 6 en Bluetooth 5.3. De stick draait op de Fire TV-interface, waarmee je overzichtelijk door films, series, live tv, sport en nieuws kunt navigeren. Diensten als Netflix, Prime Video, YouTube, NLZIET, Disney+, HBO Max en Apple TV zijn allemaal beschikbaar op de stick.

De Amazon Fire TV Stick HD is per direct te pre-orderen voor €44,99. De stick zal vanaf eind april geleverd worden.

