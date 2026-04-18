Honor Werkt Aan Smartphone Met 11.000 mAh Accu

Waar jarenlang 5000 mAh een gebruikelijke capaciteit was voor een smartphoneaccu, verschijnen de afgelopen tijd steeds meer smartphones op de markt met een hogere accucapaciteit. Honor gaat direct voor het extreme, door te werken aan een smartphone met een smartphone met een 10.690 mAh accu.

Specificaties over de nieuwe smartphone van Honor ontbreken nog. We weten alleen dat de smartphone een zeer grote accu krijgt. Hoe lang de smartphone meegaat op één acculading is nog onduidelijk, maar volgens onze berekeningen moet een smartphone met een 10.690 mAh accu ongeveer drie dagen meegaan voordat de smartphone weer aan de lader moet. Wel is het belangrijk om te weten dat GSMArena schrijft dat het voorlopig nog om een test gaat. Hierdoor is het nog onduidelijk wanneer we de smartphone op de markt kunnen verwachten.

Honor stapt voor zijn smartphoneaccu’s net als veel andere Chinese fabrikanten over op silicium-koolstof. Deze nieuwe accutechnologie maakt het mogelijk om meer energie op te slaan in dezelfde oppervlakte als een reguliere accu. Hierdoor beschikt de accu dus over een hogere capaciteit, zonder dat de accu meer ruimte in beslag neemt. Merken als Samsung, Apple en Google maken nog steeds gebruik van reguliere accu’s, waardoor de accucapaciteit van deze merken blijven steken rond de 5000 mAh.

