Gerucht: “Xiaomi 18 Pro Krijgt Speciale AI-knop”

De Xiaomi 17-serie is nog niet zo lang uit, maar de eerste geruchten over de opvolger duiken nu al op. Zo krijgen we de eerste beelden van de Xiaomi 18 Pro te zien, waarbij opvalt dat de smartphone beschikt over een speciale AI-knop.

Naar verwachting verschijnt de Xiaomi 18-serie pas volgend jaar op de markt, maar geruchten over de Pro-versie duiken nu al op. De Pro-versie verschijnt doorgaans overigens niet in Europa op de markt. In Europa verwachten we alleen de reguliere Xiaomi 18 en de Xiaomi 18 Ultra. Toch is het interessant om naar de Xiaomi 18 Pro te kijken, want het is goed mogelijk dat Xiaomi dezelfde features verwerkt in de andere Xiaomi 18-modellen.

Volgens de beelden die zijn geplaatst op X krijgt de Xiaomi 18 Pro een speciale AI-knop aan de zijkant. We verwachten dat deze knop ook zal worden toegevoegd aan de Xiaomi 18 en de Xiaomi 18 Ultra. Wat de exacte functie van deze knop is weten we nog niet, maar de knop zou aanpasbaar zijn waardoor gebruikers ‘in elke situatie’ AI kunnen activeren. Ook zou je met de knop slimme apparaten in huis kunnen bedienen.

Qua specificaties verwachten we een 6,3-inch OLED-scherm, een 200MP hoofdlens, een 200MP groothoeklens en een 7000 mAh accu. Daarnaast beschikt de smartphone net als de Xiaomi 17 Pro (Max) over een tweede scherm aan de achterzijde.

