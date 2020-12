Review: Vergelijking JBL Tune 220TWS vs JBL Tune 225TWS

Eerder dit jaar hebben wij een review geschreven over de Tune 220TWS oordopjes van JBL. Wij waren best te spreken over de volledig draadloze oordopjes van de Amerikaanse fabrikant, maar er was ook nog ruimte voor verbetering. Onlangs heeft JBL echter een opvolger uitgebracht en in dit artikel kijken wij naar de verschillen en verbeteringen die de Tune 225TWS met zich meebrengt.

Inhoud

De Tune 225TWS en de oudere Tune 220TWS zitten in een vergelijkbare verpakking met daarin dezelfde inhoud. Beide oordopjes komen met een oplaadcase, een oranje oplaadkabel en wat papierwerk, waaronder een handleiding. We zien alleen een verschil bij de oplaadkabel. De 225TWS komt namelijk met een USB-C kabel terwijl de 220TWS nog met een ouderwetse micro-USB kabel wordt geleverd.

Vormgeving

Als we de Tune 220TWS en Tune 225TWS naast elkaar leggen zien we op het eerste gezicht geen veranderingen. De oordopjes hebben dezelfde bouwkwaliteit en de plastic oplaadcase heeft dezelfde ronde vormgeving met voorop het logo van JBL. Wel zien we in ons geval een verschil in kleur. JBL heeft de Tune 225TWS namelijk in een hoop nieuwe kleuren op de markt gebracht, waaronder een speciale “ghost editie” met een doorzichtige behuizing. Hierdoor kun je de elektronica in de behuizing zien, wat de oordopjes direct een unieke uitstraling geeft. De ghost editie is verkrijgbaar in de kleuren zwart en rood, maar je kunt ook kiezen voor een reguliere uitvoering met een blauwe, witte, grijze, zwarte, roze of gouden behuizing.

Een ander verschil die we vanaf de buitenkant kunnen zien is de oplaadpoort onderaan de oplaadcase. In onze review van de Tune 220TWS gaven wij aan dat de oplaadcase van de oordopjes nog gebruikmaakt van een ouderwetse micro-USB-poort. Bij de Tune 225TWS is JBL echter overgestapt op de nieuwe standaard, USB-C. Een USB-C poort is handiger omdat de meeste apparaten tegenwoordig gebruikmaken van USB-C, waardoor je geen extra kabels nodig hebt om de Tune 225TWS mee op te laden. Ook kunnen apparaten sneller opladen via USB-C en maakt het niet meer uit hoe je de kabel in de oplaadpoort drukt, omdat de boven- en onderkant van de USB-C poort hetzelfde zijn.

Een laatste kleine wijziging van het uiterlijk zien we als we het klepje openen. De oudere Tune 220TWS geeft namelijk via een blauwe en rode stip de locaties voor het linker en rechter oordopje aan, terwijl bij de Tune 225TWS gewoon de letters “L” en “R” worden gebruikt.

De pasvorm is hetzelfde gebleven. JBL heeft bij de Tune-serie gekozen voor een design die populair is gemaakt door de Apple AirPods, waarbij de oordopjes in de ruimte van je oorschelp hangen en een staafje uit je oor steekt. De oordopjes maken geen gebruik van rubberen eartips die je in je oorkanaal drukt. Het voordeel hiervan is dat je bijna niet voelt dat je de oordopjes draagt, omdat er geen druk op je oorkanaal zit en de oordopjes slechts 5 gram wegen. Het nadeel is dat de oordopjes minder goed afsluiten en wat makkelijker uit je oor kunnen vallen omdat de oortjes wat losser in je oor zitten. Dit voordeel en nadeel is bij de Tune 225TWS niet anders dan bij zijn voorganger. We kunnen de Tune 225TWS daarom net als zijn voorganger niet aanraden voor sporters, maar wel voor thuisgebruik, tijdens het reizen of tijdens rustige wandelingen.

Prestaties

Qua vormgeving is de Tune 225TWS dus niet veel anders dan de Tune 220TWS, maar als we kijken naar de prestaties van de oordopjes dan komt duidelijk naar voren waar JBL het meeste tijd in heeft gestoken.

Het eerste grote verschil zien we in de accuduur van beide oordopjes. Zo gaan de oordopjes van de Tune 220TWS maximaal 3 uur mee op één acculading, wat niet heel veel is. De oplaadcase zorgt voor 16 uur extra luisterplezier, wat dan wel weer netjes is. De oordopjes van de Tune 225TWS gaan echter 5 uur mee op één acculading en dat is een flinke verbetering. De oplaadcase levert nog eens 20 uur extra luisterplezier, wat de Tune 225TWS een totale accuduur geeft van 25 uur. In praktijk zal de accuduur overigens altijd wat lager uitvallen doordat veel gebruikers muziek op maximale volume afspelen of veel lange telefoongesprekken voeren.

Een ander groot pluspunt zien we bij de Bluetooth-verbinding tussen de oordopjes en de smartphone. De Tune 220TWS maakt namelijk gebruik van een zogeheten “master/slave” verbinding, waarbij één oordopje verbinding maakt met de smartphone en vervolgens het signaal doorstuurt naar het andere oordopje. Bij deze “master/slave” verbinding kunnen mensen die slechts één oordopje willen gebruiken dit alleen doen met het rechter oordopje. Het linker oordopje is namelijk de “slave” en werkt daardoor alleen in combinatie met de “master”, oftewel het rechter oordopje.

Bij de Tune 225TWS heeft JBL echter gekozen voor een zogeheten “single point connection”. Met een single point connection maakt elk oordopje individueel verbinding met de smartphone. Hierdoor maakt het niet meer uit welk oordopje je wilt gebruiken.

Als laatste komen we uit bij de audiokwaliteit. In eerste instantie lijkt de geluidskwaliteit van de Tune 225TWS veel op die van de Tune 220TWS. Dit is overigens niet erg, want we zijn zeer te spreken over de audiokwaliteit van de Tune 220TWS. De oordopjes leveren een sterke bas, een hoge volume en goed afgestelde midden en hoge tonen. Toch zien we ook op dit gebied een verbetering. Beide oordopjes van de Tune 225TWS beschikken namelijk over een microfoon. Bij de Tune 220TWS heeft alleen het rechter oordopje een microfoon. De extra microfoon maakt het mogelijk om de oordopjes onafhankelijk van elkaar te gebruiken om mee te bellen. Ook zorgt de extra microfoon voor betere geluidskwaliteit als je beide oordopjes in hebt tijdens het telefoneren.

Conclusie

Als je opzoek bent naar oordopjes met goede geluidskwaliteit, dan zijn zowel de Tune 220TWS als de Tune 225TWS een aanrader. Het geluidskwaliteit is namelijk het grootste pluspunt van deze oortjes. Vanwege de langere accuduur, de USB-C poort en de “single point”-connectie adviseren wij echter om een paar tientjes meer te betalen voor de Tune 225TWS.

Zoek je oordopjes om mee te sporten dan kun je beter verder zoeken naar oordopjes met een andere pasvorm, zoals bijvoorbeeld de JBL Free Live NC+. Deze oordopjes testen wij momenteel en hierover publiceren wij binnenkort een review. Hieronder hebben wij de verschillen tussen de Tune 220TWS en Tune 225TWS nog even op een rijtje gezet.

Accuduur

– 220TWS: 3 uur (oordopjes) + 16 uur (oplaadcase) = totaal 19 uur

– 225TWS: 5 uur (oordopjes) + 20 uur (oplaadcase) = totaal 25 uur

Oplaadpoort

– 220TWS: Micro-USB

– 225TWS: USB-C

Connectie

– 220TWS: Master/slave connectie (linker oordopje niet individueel te gebruiken).

– 225TWS: Single point connection (elk oordopje individueel te verbinden met je smartphone).

Audiokwaliteit

– 220TWS: Enkele microfoon

– 225TWS: Beide oordopjes hebben nu een microfoon voor betere belkwaliteit

Extra’s

– De JBL Tune 225TWS is in meer verschillende kleuren verkrijgbaar, waaronder een doorzichtige ghost editie.

Prijs

– 220TWS: De Tune 220TWS kreeg een adviesprijs mee van 99,99 euro, maar is inmiddels bij Coolblue verkrijgbaar voor slechts 59 euro.

– 225TWS: De Tune 225TWS heeft een adviesprijs meegekregen van 99,99 euro. Je kunt de oordopjes hier echter aanschaffen voor 95 euro.

Voor meer informatie over de bediening en functies van de JBL Tune-serie raden wij aan om onze review van de Tune 220TWS te lezen.