Google Introduceert Compacte Home Speaker Met Gemini-integratie

Google heeft een nieuwe Home Speaker aangekondigd. De Home Speaker heeft een compacte bolvormige vormgeving, Gemini-integratie en een adviesprijs van 100 euro.

De Home Speaker heeft een wat platter design dan de Nest Wifi en een kleinere standaard die in verschillende kleuren oplicht wanneer Gemini luistert, nadenkt of antwoord geeft. De smartspeaker levert 360-gradenaudio en het is mogelijk om twee Home Speakers tegelijkertijd te verbinden met een Google TV Streamer voor surroundsound.

Je kunt met Gemini communiceren middels een knop of het spraakcommando “Hey Google“, maar mensen met een Google Home Premium-abonnement kunnen ook gebruikmaken van een Live-spraakversie van Gemini. Met de Live-spraakversie kunnen gebruikers continu een gesprek voeren zonder eerst een handeling uit te voeren om Gemini te activeren.

De Google Home Speaker verschijnt in het voorjaar van 2026 op de markt in vier verschillende kleuren, voor een adviesprijs van 100 euro.

via [tweakers]

foto [Google]