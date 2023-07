OnePlus Nord 3 Ontvangt Update Met Verschillende Verbeteringen

OnePlus heeft de OnePlus Nord 3 eerder deze maand officieel aangekondigd en gebruikers kunnen nu de eerst update downloaden. Deze update installeert onder andere de nieuwste beveiligingspatch en brengt een aantal andere verbeteringen met zich mee.

Gebruikers van de OnePlus Nord 3 kunnen de eerste update voor de smartphone downloaden. Deze update werkt de beveiligingspatch bij naar die van juli 2023. Hierdoor is de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date en zijn gebruikers beter beschermd tegen kwaadwillenden. Naast een betere beveiliging staat in de changelog dat er ook cameraverbeteringen worden doorgevoerd. Om wat voor verbeteringen het gaat is echter niet duidelijk. Als laatste zijn er verbeteringen doorgevoerd die een positieve impact op de accuduur moeten hebben.

Je ontvangt een notificatie zodra de update, met een formaat van 469MB, voor jouw toestel klaarstaat. Heb jij nog geen notificatie ontvangen, dan kun je op de OnePlus Nord 3 handmatig op update controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Over apparaat‘ -> ‘OxygenOS‘. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor de mid-range smartphone bij iedereen is aangekomen.

