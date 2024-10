Android 16 Krijgt “Dynamic Island”-achtige Notificaties

Google werkt aan een nieuwe stijl notificaties voor Android 16. Het bedrijf lijkt goed naar Apple te hebben gekeken, want de nieuwe notificaties lijken veel op Apple’s Dynamic Island meldingen.

Een aantal iPhones terug introduceerde Apple de Dynamic Island meldingen. Deze meldingen maken gebruik van de dikke balk aan de bovenkant van het scherm. De website Android Authority schrijft nu dat Google dit idee wil overnemen in Android 16. Android Authority deelt een aantal screenshots die laten zien hoe deze meldingen er uit komen te zien.

Het gaat om zogeheten Rich Ongoing Notifications, waarbij ontwikkelaars de mogelijkheid krijgen om meer dan alleen een icoontje in de statusbalk weer te geven. Zo kun je bijvoorbeeld een wekker tonen die aftelt of laten zien wanneer je Uber aankomt.

Het is overigens niet voor het eerst dat Google uitgebreidere notificaties toevoegt. In Android 12 introduceerde Google al een API waarbij de dialer-app op een vergelijkbare manier de tijdsduur van een lopend telefoongesprek toonde.

Voordat we met de nieuwe notificaties aan de slag kunnen zijn we echter weer een jaar verder. Android 15 is namelijk nog maar net uitgebracht.

via [droidapp]