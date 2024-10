Android 15-update Rolt Uit Naar Pixel-smartphones

Google heeft Android 15 officieel uitgebracht. De update rolt direct uit naar de Pixel-smartphones van de fabrikant. Android 15 brengt een groot aantal wijzigingen en nieuwe functies met zich mee.

We hebben er lang op moeten wachten, maar de eerste mensen kunnen eindelijk aan de slag met de publieke versie van Android 15. Google rolt de update nu namelijk uit naar de onderstaande Pixel-apparaten.

– Pixel Tablet

– Pixel 6a

– Pixel 6

– Pixel 6 Pro

– Pixel 7a

– Pixel 7

– Pixel 7 Pro

– Pixel Fold

– Pixel 8a

– Pixel 8

– Pixel 8 Pro

– Pixel 9

– Pixel 9 Pro

– Pixel 9 Pro Fold

Android 15

Android 15 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee. Een van deze functies is “Private Space“. Private Space is een functie waarmee je applicaties achter een beveiligde omgeving kunt zetten, zodat anderen deze applicaties niet kunnen gebruiken en de apps niet zichtbaar zijn in bijvoorbeeld de instellingen van andere apps. De Private Space kun je beveiligen met een pincode of met een vingerafdruk.

Ook heeft Google Android 15 voorzien van “Theft Protection Lock“. Deze functie kan detecteren of jouw smartphone gestolen is. In dat geval kan Theft Protection Lock jouw smartphone automatisch vergrendelen zodat de dief niet bij jouw data kan. Ook kun je de smartphone zelf handmatig vergrendelen op basis van jouw telefoonnummer.

Daarnaast heeft Google de software geoptimaliseerde voor tablets en vouwbare smartphones en kun je met “App pairing” twee applicaties tegelijkertijd openen. Google heeft een eigen Pixel Feature Drop toegevoegd, die verbeteringen met zich meebrengt die specifiek zijn gericht op de Pixel-smartphones. Zo krijgen gebruikers een astrofotografiemodus voor het maken van foto’s van sterren, moeten foto’s onderwater realistischer zijn en moet de thermometer-app op de Pixel 8 Pro beter werken.

Mensen met een smartphone van een ander merk moeten nog wat langer wachten op de Android 15-update. Onlangs schreven wij al dat Samsung de Android 15-update pas begin 2025 uitrolt en deelden wij een lijst van alle Motorola-smartphones die de update ontvangen.