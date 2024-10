Minder Populaire Instagram-video’s Worden In Lagere Kwaliteit Getoond

Instagram-video’s die niet zo vaak worden bekeken, en dus minder populair zijn, worden in een lagere kwaliteit gestreamd. Dit heeft ceo Adam Mosseri laten weten. Zodra de video weer vaker wordt bekeken gaat de kwaliteit weer omhoog.

Adam Mosseri geeft aan dat video’s doorgaans in de hoogste kwaliteit worden gestreamd, maar er zijn uitzonderingen. “Als de video’s een lange tijd niet worden bekeken, stappen we over naar een stream met een lagere kwaliteit”.

In een later bericht zegt Mosseri echter wel dat het verschil in kwaliteit “gering” is. Ook is hij van mening dat de beeldkwaliteit van de video minder belangrijk is dan de inhoud van de video als het gaat om de populariteit.

via [tweakers]