OnePlus 10 Pro Ontvangt Android 16-update

De OnePlus 10 Pro ontvangt zijn allerlaatste software update. Gebruikers kunnen nu de Android 16-update downloaden, die verschillende nieuwe functies met zich meebrengt.

De OnePlus 10 Pro verscheen in 2022 op de markt en oorspronkelijk zou de smartphone slechts 3 jaar besturingsupdates ontvangen. OnePlus heeft echter besloten om daar 4 jaar van te maken en daarom ontvangt de OnePlus 10 Pro nu de Android 16-update.

Android 16 brengt onder andere visuele veranderingen met zich mee en moet het besturingssysteem sneller maken. Daarnaast kunnen gebruikers na de installatie gebruikmaken van meer AI-functies en meer optie om de interface te personaliseren. OnePlus heeft in een communitie post alle vernieuwingen op een rijtje gezet.

Het kan een aantal dagen duren voordat de Android 16-update voor alle OnePlus 10 Pro toestellen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. De Android 16-update rolt alleen uit naar de OnePlus 10 Pro, niet de OnePlus 10R en 10T.

via [AW]