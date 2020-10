Google Introduceert Gmail Go, Lichtere Variant Van Gmail-app

Google heeft de nieuwe app Gmail Go gelanceerd. Gmail Go is gemaakt voor minder krachtige Android Go-smartphones, maar de app werkt vrijwel hetzelfde als de reguliere Gmail-app.

Android Go is een lichtere versie van Android, die geoptimaliseerd is voor smartphones met weinig werkgeheugen. Regelmatig introduceert Google lichtere versies van Google-apps, waarvan Gmail Go de nieuwste is. Gmail Go is beschikbaar voor Android Go-smartphones, maar ook voor reguliere Android-smartphones.

Als we naar de Play Store gaan en de Gmail Go-app opzoeken zien we de tekst “Je vertrouwde Gmail is nu nog compacter en net zo snel.” Gmail Go en de reguliere Gmail-app tonen veel gelijkenissen en de meeste functies zijn terug te vinden in de Gmail Go-app. Wel mist de integratie met Google Meet. Ook is de grafisch interface iets simpeler en gebruikt de app een lagere framerate zodat Gmail Go sneller draait.

