White Noise apps voor een beter slapende baby

Heb je moeite met in slaap vallen of heb je een baby die maar niet wilt slapen, dan kan een White Noise app uitkomst bieden. Door een White Noise app aan te zetten wordt er een geluid geproduceerd die (ongewenste) geluid blokkeert, hierdoor kun je sneller in slaap vallen. Dit geluid wordt ook wel witte ruis genoemd, hieronder leggen we je uit wat witte ruis is en welke White Noise app je kunt gebruiken om makkelijker in slaap te vallen.

Wat is witte ruis?

Witte ruis is een constant monotoon geluid dat op de achtergrond afgespeeld wordt en geluiden in de omgeving maskeert. Bij witte ruis is de gemiddelde golflengte (amplitude) van elke geluidsfrequentie hetzelfde, hierdoor is er een constant gelijk geluid. Witte ruis wordt vaak ook wel vergeleken met geluiden die je in de baarmoeder van je moeder hoorden. Denk aan het kloppen van de hart of geluid van de bloedvaten. Doordat het witte ruis andere omgevingsgeluiden maskeert kun je makkelijker tot rust komen en zo in slaap vallen.

Waarom slapen we er goed mee?

Heel simpel gezegd, witte ruis maskeert omgevingsgeluiden, hierdoor worden andere geluiden in de omgeving minder snel gehoord. Doordat andere geluiden niet meer gehoord worden word je minder snel afgeleid en kun je daarom sneller slapen.

Doordat witte ruis doet denken aan de tijd in de baarmoeder geeft dit het gevoel geborgenheid en vertrouwen, daarom slapen baby’s er ook goed op. Naast beter slapen kan witte ruis de volgende positieve effecten hebben:

Beter concentratie

Kalmeren (baby)

Maskeren van oorsuizen

Deze White Noise apps kun je gebruiken (top 3)

Benieuwd of dit ook werkt voor jou of voor je baby? Dan kun je kijken hoe je baby reageert op het geluid van de stofzuiger. Werkt het? Dan zijn er White Noise apps die voor een langere tijd witte ruis geluiden maken. Het is natuurlijk geen doen om constant te gaan stofzuigen om je baby in slaap te krijgen. Meer weten over het stofzuigergeluid voor de baby en welke effecten dit heeft? Lees op Vacuumtester.com hier meer over. Ook vind je hier een video met witte ruis geluid.

#1 YouTube white noise afspeellijsten

Je kunt YouTube gebruiken om tal van gratis White Noise afspeellijsten af te spelen. Ook zijn er op YouTube video’s die langer dan 10 uur duren, hierdoor heb je niet dat halverwege het geluid uitvalt en je weer wakker schrikt. Voordeel van de YouTube app is dat je deze app hoogstwaarschijnlijk al op je device hebt staan en je geen extra kosten kwijt bent. Nadeel is wel dat je scherm aan moet blijven staan en de accu van je telefoon of tablet snel leeg kan raken.

#2 Spotify

Maak je al gebruik van Spotify? Dan zijn er op Spotify gratis white noise afspeellijsten te vinden. Voordeel hiervan is dat je het scherm van je telefoon uit kunt drukken en dat je dit geluid ook kunt streamen naar een speaker. Gebruik wel de betaalde versie, want bij de gratis versie krijg je reclames voorgeschoteld en dit is niet bevorderend voor de nachtrust.

#3 Diepe slaap App – Witte ruis voor diepe slaap

In de Google Playstore of Appstore van Apple zijn tal van Witte ruis apps te vinden. De White Noise app van Kitefaster wordt erg goed beoordeeld door gebruikers. De app is gratis te downloaden en heeft veel verschillende witte ruis geluiden, zo kan de app bijvoorbeeld de baarmoeder, hartslag, airco, stofzuiger of lichte regen na bootsen. De app is de eerste 7 dagen gratis te gebruiken, daarna dien je helaas te betalen voor de app.