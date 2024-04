Flitsmeister Dash Is Nieuwe Gadget Voor In Je Auto

Flitsmeister heeft een nieuwe gadget geïntroduceerd voor in de auto. De Flitsmeister Dash is een cirkelvormige gadget met touchscreen die je op de hoogte houdt over flitsers, trajectcontroles en andere zaken die je kunt tegenkomen tijdens je reis.

Flitsmeister is een populaire app voor je smartphone waarmee je onder andere op de hoogte kunt blijven van aankomende flits controles. Met Flitsmeister Dash werkt deze service volledig stand-alone en heb je geen smartphone nodig. Je kunt de Flitsmeister Dash plaatsen in de meegeleverde houder of in het ventilatierooster. Ook levert Flitsmeister een beschermhoes voor de Dash.

Na de installatie van de Flitsmeister Dash waarschuwt de gadget voor flitsers, snelheidscontroles, vertragingen en gevaarlijke situaties op de weg. Ook zie je op het schermpje wat je huidige snelheid is en wat de maximaal toegestane snelheid is. Het opladen van de Flitsmeister Dash kan zowel met een USB-C kabel als draadloos. De Dash werkt met een 4G-verbinding via een esim en een Dash-abonnement kost 9,99 euro per maand. De Flitsmeister Dash zelf krijgt een adviesprijs mee van 149,99 euro. Een pre-order plaatsen kan per direct, waarna de Dash in juli bij kopers geleverd zal worden.

via [androidplanet]