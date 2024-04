60 Procent Van Smartphones Heeft Koptelefoonaansluiting

Veel mensen denken dat smartphones tegenwoordig nog zelden beschikken over een 3.5mm koptelefoonaansluiting, maar als we naar de cijfers kijken dan komen we tot een andere conclusie. Ongeveer 60 procent van alle smartphones beschikken namelijk nog gewoon over een koptelefoonaansluiting. Wel zien we een enorm verschil tussen het high-end segment en het low-end segment.

In Nederland en België kiezen veel mensen bij de aanschaf van een nieuwe smartphone voor een vlaggenschip-toestel. Deze duurdere smartphones beschikken doorgaans niet meer over een 3.5mm koptelefoonaansluiting, met enkele uitzonderingen van Sony en Asus. Hierdoor lijkt het alsof de meeste smartphones niet meer over een koptelefoonaansluiting beschikken. Wereldwijd zijn goedkopere smartphones echter een stuk populairder en deze smartphones beschikken nog wel gewoon over een koptelefoonaansluiting.

Zo zijn in de Benelux vooral de smartphones in de Galaxy S24-serie populair, maar wereldwijd zijn de Galaxy A14 5G, Galaxy A04e en de Galaxy A14 4G de bestverkochte Android-smartphones. Alle drie de goedkopere smartphones beschikken over een koptelefoonaansluiting. Fabrikanten brengen in markten zoals Zuid Azië elk jaar tientallen budget-smartphones op de markt waarvan het grootste gedeelte gewoon is uitgerust met een koptelefoonaansluiting.

Volgens cijfers gemeten in Tweakers Pricewatch heeft ongeveer 60 procent van alle smartphones een koptelefoonaansluiting. Bij smartphones die minder dan 500 euro kosten is dit percentage zelfs bijna 70 procent. Kijken we alleen naar de smartphones die meer dan 500 euro kosten, dan daalt dit percentage echter razendsnel naar slechts 16 procent.

Omdat wij in Nederland en België in een bubbel leven waar veel van ons een smartphone kopen die meer dan 500 euro kost, krijgen wij de indruk dat de 3.5mm koptelefoonaansluiting op smartphones verdwijnt terwijl dat niet het geval is. Wel is de koptelefoonaansluiting vrijwel volledig verdwenen op vlaggenschip-smartphones.

bron [tweakers]