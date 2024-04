HMD Pulse, Pulse Plus en Pulse Pro: Eerste HMD-smartphones Officieel Aangekondigd

HMD Global is begonnen met de verkoop van smartphones onder zijn eigen merknaam. Voorheen richtte de Finse fabrikant zich voornamelijk op het uitbrengen van Nokia-smartphones, maar nu heeft HMD Global ook de HMD Pulse, Pulse Plus en Pulse Pro geïntroduceerd.

De Pulse, Pulse Plus en Pulse Pro zijn drie budget-smartphones die eenvoudig te repareren zijn. Zo kun je zelf relatief eenvoudig en snel het scherm, de achterzijde, de oplaadpoort of de accu vervangen. HMD werkt hiervoor samen met iFixit en losse onderdelen blijven minstens vijf jaar verkrijgbaar. Alle drie de smartphones draaien uit de doos op Android 14 en ontvangen twee Android-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates. Beveiligingspatches rollen elk kwartaal uit.

De HMD Pulse is met een prijskaartje van 139 euro de goedkoopste van de drie smartphones. De HMD Pulse beschikt over een 6,56-inch scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 600 nits. Intern vinden we een Unisoc T606-processor met 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh (10W) accu, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 8MP selfie-camera en een 13MP camera aan de achterkant.

De HMD Pulse Plus kost 159 euro en beschikt grotendeels over dezelfde specificaties. Wel heeft de smartphone achterop een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een dieptesensor. Als laatste heeft HMD Global de HMD Pulse Pro aangekondigd. De Pulse Pro kost 179 euro en beschikt aan zowel de voorkant als aan de achterkant over een 50MP hoofdlens. Ook kan de 5000mAh accu opladen met maximaal 20W.

De HMD Pulse en Pulse Plus zijn per direct te bestellen voor 139 euro en 159 euro. De HMD Pulse is verkrijgbaar in de kleuren blauw, zwart en roze. De Pulse Plus is verkrijgbaar in de kleuren groen, blauw en oranje.

De HMD Pulse Pro verschijnt binnenkort op de markt voor 179 euro in de kleuren groen, zwart en paars. Een exacte releasedatum hebben we echter nog niet.

via [androidplanet]