Amazfit Helio Ring Vanaf 15 Mei Verkrijgbaar Voor 300 Dollar

Amazfit, een fabrikant die voornamelijk bekendstaat om zijn kwalitatief goede smartwatches, zal op 15 mei zijn eerste slimme ring uitbrengen in Amerika. De Amazfit Helio Ring krijgt een prijskaartje mee van 299,99 dollar.

Amazfit toonde de Helio Ring begin dit jaar tijdens de CES 2024 al aan het publiek. Een releasedatum en adviesprijs deelde de fabrikant toen nog niet. Amazfit heeft nu echter bekendgemaakt dat de slimme ring vanaf 15 mei verkrijgbaar is voor een adviesprijs van 299,99 dollar. Wanneer de Amazfit Helio Ring naar Nederland komt is nog onduidelijk. De smartwatches van de fabrikant zijn hier wel verkrijgbaar, dus we verwachten dat de Helio Ring straks ook in Nederland te koop zal zijn. Een Europrijs heeft Amazfit echter nog niet gedeeld.

De Amazfit Helio Ring is gemaakt van een titanium legering die veilig is voor de huid. De ingebouwde accu moet gemiddeld 14 dagen meegaan op één acculading en de sensoren aan de binnenkant van de ring kunnen zaken als de hartslag en de zuurstofgehalte in het bloed meten. Om het meeste uit de Helio Ring te halen kun je de slimme ring dragen in combinatie met een smartwatch, maar je kunt de Helio Ring ook als stand-alone wearable gebruiken. Een slimme ring is onder andere comfortabeler om te dragen tijdens het slapen om de nachtrust te meten. Je kunt de Amazfit Helio Ring gebruiken zonder dat je hiervoor een abonnement hoeft aan te schaffen.

