Ernstige Fout Na Samsung Galaxy Watch 4-update

Gebruikers van de Samsung Galaxy Watch 4 klagen over een verbindingsprobleem die is opgedoken na het installeren van de nieuwste update. De fout zorgt ervoor dat het niet meer mogelijk is om de smartwatch te koppelen aan een smartphone.

Onlangs heeft Samsung een update uitgerold naar de nieuwste smartwatch van de fabrikant. Deze update introduceerde ondersteuning voor de Google Assistent. De update bevat echter ook een ernstige fout die ervoor zorgt dat de Galaxy Watch 4 niet langer met een smartphone kan verbinden.

Gebruikers krijgen de melding dat ze het probleem kunnen oplossen door de fabrieksinstellingen terug te zetten. Na het resetten moeten gebruikers echter alles weer opnieuw instellen, waar niet iedereen op zit te wachten. Samsung heeft zelf nog niet gereageerd op de berichten. Daardoor is het nog onduidelijk wanneer Samsung met een oplossing komt.

via [AW]