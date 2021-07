Alle Details Van Samsung Galaxy Unpacked Gelekt

Samsung heeft op 11 augustus een Galaxy Unpacked evenement ingepland waar het bedrijf de nieuwste producten zal introduceren. Voor veel verrassingen komen we echter niet te staan, want alle producten zijn nu uitgelekt door de betrouwbare tech-lekker Evan Blass.

Evan Blass heeft op Twitter 360-graden renders gedeeld van alle producten die Samsung volgende maand zal introduceren. Samsung zal onder andere de Galaxy Buds 2 oordopjes introduceren, die duidelijk te zien is op de onderstaande beelden.

Ook krijgen we de nieuwste smartwatch van de fabrikant te zien. We zien de reguliere Galaxy Watch 4 in de kleuren zwart, groen, roze, zilver en wit. De wat duurdere Galaxy Watch 4 Classic zien we in de kleuren zwart, zilver en wit.

Samsung zal ook de Samsung Galaxy S21 FE lanceren, die we in de renders van Evan Blass zien in de kleuren grijs, lichtgroen en wit. De Galaxy S21 FE is een voordeligere variant van de reguliere Galaxy S21.

Waar de meeste mensen naar uitkijken zijn de nieuwe opvouwbare smartphones. De Samsung Galaxy Z Flip 3 is de kleinste en minst dure van de twee nieuwe opvouwbare smartphones. De Z Flip 3 zien we in de kleuren zwart, goud/beige, olijfgroen en paars.

De Galaxy Z Fold 3 is de grotere en duurdere opvouwbare smartphone van Samsung. De Z Fold 3 zal volgens de beelden onder andere in de kleuren zwart, olijfgroen en wit op de markt verschijnen. Na de officiële introductie zullen wij alle details van de nieuwe producten met jullie delen.

via [AW]