Google Pixel-smartphones Ontvangen Beveiligingspatch Van Augustus

Google heeft begin deze week de nieuwste beveiligingspatch aangekondigd en uitgerold naar de Pixel-smartphones van het bedrijf. In het Security Bulletin geeft Google aan welke kwetsbaarheden worden opgelost.

Aan het begin van elke maand rolt Google een nieuwe beveiligingspatch uit die de laatste kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem dicht. De Pixel-toestellen zijn een van de eerste smartphones die deze patch ontvangen. Bij de patch van augustus 2021 is dat niet anders.

In het begeleidende Security Bulletin geeft Google aan dat er in totaal 15 beveiligingslekken worden gedicht. Geen enkele van deze lekken wordt als kritiek beschouwd. Ook zien we dat er een fout voor de Google Assistent is opgelost, waardoor de assistent niet meer ongevraagd opstart. De beveiligingspatch van augustus is nu te downloaden op de Google Pixel 3 (XL), 3a (XL), 4 (XL), 4a (5G) en Pixel 5.

via [AW]