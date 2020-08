“Renders Tonen Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro Met Grote Camera-module”

De doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker OnLeaks heeft renders gedeeld waarop de aankomende Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro te zien zijn. Het valt op dat de smartphones een grote ronde camera-module krijgen.

OnLeaks heeft samen met de website Pricebaba de eerste renders van de Huawei Mate 40 Pro online gezet. Op de beelden zien we een smartphone met gebogen schermranden en een ovalen uitsparing voor een dual-selfie-camera. Het scherm is ongeveer 6,7-inch groot en heeft zeer dunne schermranden.

Achterop zien we een grote ronde camera-module die iets uit de behuizing steekt. De module heeft vier lenzen, waarvan één in ieder geval een telelens voor optische zoom is.

De randen van het 6,4-inch scherm van de reguliere Mate 40 lijken wat minder ver om de behuizing te buigen. Ook zitten achterop drie camera’s in plaats van vier camera’s. Mogelijk ontbreekt de optische zoomlens bij de Mate 40. Overige specificaties hebben we nog niet, maar we zijn vrij zeker dat beide toestellen weer zonder Google-diensten op de markt verschijnen.

De officiële introductie van de Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro zal waarschijnlijk in september of oktober plaatsvinden.

via [androidplanet]