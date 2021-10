Afbeelding Van Facebook-smartwatch Met Selfiecamera Gelekt

Meta, de nieuwe bedrijfsnaam van Facebook, werkt volgens de geruchten aan een eigen smartwatch. Een afbeelding die nu door Bloomberg is gedeeld toont de voorkant van de smartwatch. In het scherm vinden we een kleine camera, wat zou betekenen dat de wearable foto’s en video’s kan maken.

App-ontwikkelaar Steve Moser heeft de afbeelding gevonden in de app voor de augmented reality-brillen van Facebook. Dat de afbeelding in deze app is gevonden zou kunnen betekenen dat het mogelijk moet worden om de slimme brillen van het bedrijf te bedienen met de smartwatch.

We zien dat de behuizing en het scherm van de smartwatch ronde hoeken hebben. Onder in het scherm zit een kleine druppelnotch voor de camera. Deze camera kun je gebruiken om bijvoorbeeld mee te videobellen. De behuizing bestaat waarschijnlijk uit roestvrijstaal en de polsbandjes zijn verwisselbaar. Volgens eerdere geruchten heeft de smartwatch zelfs een afneembaar scherm. Aan de achterkant van dit scherm zit een extra camera waarmee je Full HD-video’s kunt schieten. Zo kun je zonder je smartphone bij de hand te hebben toch nog degelijke foto’s en video’s maken.

Steve Moser laat verder weten dat de code in de app aangeeft dat de smartwatch draait op een aangepaste versie van Android en ondersteuning heeft voor 4G. Volgens Bloomberg zal Meta de smartwatch in 2022 introduceren en werkt het bedrijf nu al aan een tweede en derde versie. Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft zelf nog niks bekendgemaakt.

via [AW]