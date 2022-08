Google Wallet-update Fixt Probleem Met Betaalpas

Onlangs schreven wij dat de Google Wallet-app, die Google lanceerde als vervanger van Google Pay, een bug bevat die het onmogelijk maakt om een betaalpas toe te voegen aan een smartwatch. Hierdoor konden veel gebruikers een maand lang niet contactloos betalen met hun smartwatch. Google heeft nu echter een update uitgerold die dit probleem oplost.

Mensen die de Google Wallet-app op hun Wear OS-smartwatch hebben geïnstalleerd kunnen sinds de overgang van Google Pay naar Google Wallet geen nieuwe betaalpas toevoegen. Zonder het toevoegen van een betaalpas kun je geen betalingen uitvoeren, waardoor de app vrijwel nutteloos is. Het is helemaal vervelend voor de mensen die speciaal een smartwatch hebben aangeschaft om contactloos te kunnen betalen.

We hebben er even op moeten wachten, maar Google heeft nu een update uitgerold die een fix met zich meebrengt, waardoor het weer mogelijk is om een betaalpas toe te voegen. Deze update kun je vinden via ‘Mijn Apps’ in de Play Store op je smartwatch.

via [droidapp]