Specificaties Van Google Pixel Watch 2 Opgedoken

Later dit jaar verwachten we de lancering van de Google Pixel Watch 2 en op het internet zijn inmiddels een aantal specificaties uitgelekt. De smartwatch zou onder andere een Snapdragon W5-processor krijgen en draaien op Wear OS 4.

Volgens de nieuwste geruchten heeft de Pixel Watch 2 de codenaam Eos gekregen. De smartwatch draait op Wear OS 4 en beschikt onder andere over een Snapdragon W5-processor, 2GB werkgeheugen, ultrawideband-ondersteuning en een iets grotere accu met een capaciteit van 306mAh. De iets grotere accu in combinatie met de nieuwe processor en Wear OS 4 resulteert hopelijk in een langere accuduur. Het scherm heeft opnieuw een resolutie van 384 bij 384 pixels, maar dit keer is het scherm gemaakt door Samsung, in plaats van BOE.

Google zal de Pixel Watch 2 hoogstwaarschijnlijk in het najaar samen met de Pixel 8 en 8 Pro presenteren. Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de originele Google Pixel Watch kreeg bij de lancering in 2022 een adviesprijs mee van 349 euro.

via [tweakers]