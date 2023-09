Google Deelt Officiële Persafbeelding Van Pixel 8 Pro Op Promopagina

Google heeft op zijn officiële website een afbeelding geplaatst waarop de Google Pixel 8 Pro te zien zou zijn. De smartphone op de afbeelding komt namelijk exact overeen met eerder gelekte renders van de Google Pixel 8 Pro.

De onderstaande afbeelding is geplaatst op de promopagina voor Google Subscriptions & Services en toont de porseleinen versie van de Google Pixel 8 Pro. Nadat de afbeelding door Twitter-gebruiker android_setting was gespot, deelde hij de afbeelding op de social media site.

Op het eerste gezicht lijkt het te gaat om de Google Pixel 7 Pro, maar als we beter kijken zien we een verschil in de camera-setup. We zien namelijk dat alle drie de primaire camera’s in een enkele pilvormige behuizing zijn geplaatst. De Pixel 7 Pro heeft ook een pilvorm in de camera-module, maar hierin zitten slechts twee camera’s verwerkt. De derde camera zit namelijk in een cirkel naast de pilvorm.

De afbeelding toont alleen de achterkant van de Pixel 8 Pro, maar volgens de geruchten is ook de voorkant anders. De Google Pixel 8 Pro zou in tegenstelling tot zijn voorgangers namelijk een vlak scherm hebben, inplaats van een scherm met gebogen zijkanten. De officiële introductie van de Pixel 8 Pro zal naar verwachting in oktober plaatsvinden.

via [hardware.info]