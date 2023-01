Google Pixel Watch Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 349 Euro

Ongeveer drie maanden geleden introduceerde Google zijn eerste smartwatch. Deze Google Pixel Watch is vanaf nu ook in Nederland verkrijgbaar voor een prijskaartje van 349 euro.

Google bracht vorig jaar wel de Google Pixel 7-serie uit in Nederland, maar de Pixel Watch is niet voor de Nederlandse markt aangekondigd. Wilde je de Pixel Watch toch in huis halen dan moest je naar Duitsland of een ander land afreizen om de smartwatch daar te kopen. Daar komt nu echter verandering in, want vanaf nu is de Pixel Watch gewoon in Nederland te bestellen bij Belsimpel. De Pixel Watch is verkrijgbaar in de kleur zwart en heeft een prijskaartje van 349,95 euro. Wanneer je een bestelling plaatst ontvang je de smartwatch de volgende dag in huis.

De Pixel Watch heeft een minimalistische uitstraling met een rond 41mm AMOLED-scherm. Volgens Google is de hartslagmeter in de Google Pixel Watch het meest nauwkeurig van alle Fitbit-apparaten. Intern vinden we onder andere een 294 mAh accu die zo’n 24 uur meegaat en een Exynos 9110 chipset van Samsung. De Pixel Watch draait op Wear OS 3.5 met toegang tot de Google Play Store en heeft de opties om te navigeren en je Google-apparaten te bedienen.

via [androidplanet]