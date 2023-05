Amazon Zet Google Pixel Tablet Vroegtijdig Online

Google zal zijn Pixel Tablet over twee dagen officieel introduceren, maar de tablet is vroegtijdig opgedoken op de Japanse website van Amazon. Hierdoor zijn we vlak voor de presentatie meer te weten gekomen over Google’s eerste tablet.

Op de Amazon-pagina, die inmiddels weer offline is gehaald, werden een aantal specificaties genoemd. Zo krijgt de Google Pixel Tablet een 10,95-inch LCD-scherm met een resolutie van 2560×1600 pixels, een helderheid van 500 nits en een 60Hz verversingssnelheid. De camera aan zowel de voorkant als de achterkant heeft een 8MP resolutie. Met een volle accu kun je tot 12 uur naar YouTube kijken.

De Pixel Tablet heeft verder drie microfoons en ondersteuning voor Bluetooth 5.2. Waarschijnlijk kun je kiezen uit een 128GB- en 256GB-model. Verder verwachten we dezelfde Tensor 2-chipset als in de Pixel 7-smartphones. Google zal de Pixel Tablet op 10 mei introduceren tijdens de Google I/O ontwikkelaarsconferentie. Tijdens dit evenement verwachten we ook de introductie van de Pixel Fold en de Pixel 7a.

via [AW]