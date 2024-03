Qualcomm Introduceert Snapdragon 8s Gen 3-chipset

Qualcomm heeft een nieuwe chipset aangekondigd. Het gaat om de Snapdragon 8s Gen 3, een wat minder krachtige en voordeligere variant van de huidige high-end Snapdragon 8 Gen 3-chipset. De nieuwe chipset zal de komende maanden worden gebruikt in smartphones van Honor, iQOO, Realme en Xiaomi.

De Snapdragon 8s Gen 3-soc verschilt op een aantal punten van de Snapdragon 8 Gen 3-soc. Zo heeft de 8s Gen 3 voor de GPU een minder snelle Adreno 735 in plaats van de Adreno 750. Ook is de CPU van de Prime-core minder hoog geklokt en zien we een ander aantal kleine en grote kernen. Zo heeft de 8s Gen 3 niet vijf, maar vier grote clusters en niet twee maar drie kleine clusters.

De Snapdragon 8s Gen 3-soc maakt voor de CPU gebruik van vier 2,8GHz Cortex-A720-kernen en drie 2.0GHz Cortex-A520-kernen. Voor de 5G-connectiviteit is de chipset uitgerust met een X70-modem. De ondersteuning voor 8K-video vervalt. Zo heeft de 8s Gen 3-soc ondersteuning voor maximaal 4k hdr met 60fps of 1080p met 240fps.

We verwachten de nieuwe chipset vooral tegen te komen in het hogere mid-range segment.

via [tweakers]