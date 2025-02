“OnePlus Werkt Aan Kleinere Smartwatch En LTE-model”

OnePlus heeft onlangs de OnePlus Watch 3 aangekondigd, maar dit is niet de enige smartwatch die de Chinese fabrikant dit jaar op de markt wil brengen. Zo wil OnePlus in 2025 onder andere een kleinere smartwatch introduceren en kunnen we in Europa ook LTE-modellen verwachten.

Het hoofd van OnePlus Health Lab, Dr. Leo Zhang heeft tijdens een interview gesproken over toekomstige smartwatches van het bedrijf. Zo laat Zhang weten dat OnePlus kijkt naar de mogelijkheden om LTE-smartwatches uit te brengen, maar dat het lastig is om goede samenwerkingen op te zetten met providers voor het aanbieden van 5G.

Zhang heeft tijdens hetzelfde interview ook aangegeven dat OnePlus dit jaar een kleinere smartwatch op de markt zal brengen, omdat “het huidige horloge zwaar is voor mensen met een kleine pols“. Details over de kleinere smartwatch ontbreken nog, maar mogelijk gaat het om een variant van de OnePlus Watch 3. Andere fabrikanten, zoals Samsung en Google, kiezen doorgaans voor eenzelfde aanpak, waarbij klanten kunnen kiezen tussen twee verschillende maten van dezelfde smartwatch. Het enige verschil is het formaat van het scherm en een verschil in de accucapaciteit.

Wanneer OnePlus een nieuwe smartwatch zal introduceren is nog onduidelijk. OnePlus introduceerde in februari 2024 de OnePlus Watch 2, waarna vier maanden later de Watch 2R op de markt verscheen. Mogelijk kiest de fabrikant dit jaar voor een vergelijkbare tijdschema.

via [androidplanet]