“Renders En Specificaties Van OnePlus Nord Watch Gelekt”

Op het internet zijn renders opgedoken van de aankomende OnePlus Nord Watch, een voordelige smartwatch van OnePlus met een vierkant scherm. Ook zijn een aantal specificaties van OnePlus’s tweede smartwatch uitgelekt.

De onderstaande renders zijn gedeeld door de betrouwbare bron 91mobiles. We zien een smartwatch die qua design veel wegheeft van de Apple Watch SE. Waar de originele OnePlus Watch een rond scherm heeft beschikt de OnePlus Nord Watch over een rechthoekig scherm. Dit scherm heeft vrij dikke randen. De smartwatch is in ieder geval verkrijgbaar in de kleuren zwart en blauw.

Volgens de geruchten is het scherm 1,78-inch groot en heeft het OLED-scherm een piekhelderheid van 500 nits met een resolutie van 368 bij 448 pixels. Sensoren kunnen de hartslag en de zuurstofgehalte in het bloed meten en er is ondersteuning voor 105 verschillende sport-modi. De accu moet maximaal 10 dagen meegaan. De smartwatch draait op een eigen besturingssysteem. Hierdoor is er geen ondersteuning voor de Google Play Store.

OnePlus zal de Nord Watch mogelijk morgen al introduceren in India. Het is onduidelijk of de smartwatch ook direct op de Europese markt zal worden uitgebracht. Naar verwachting krijgt de OnePlus Nord Watch een adviesprijs mee van minder dan 100 euro.

