Robuuste Amazfit T-Rex 3 Aangekondigd

Amazfit heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd. Het gaat om de opvolger van de T-Rex 2. De Amazfit T-Rex 3 heeft een robuuste behuizing, een lange accuduur en een groter en helderder scherm.

Ben jij opzoek naar een smartwatch die bestand is tegen alle weersomstandigheden, dan is de Amazfit T-Rex 3 zeker het overwegen waard. De T-Rex 3 is namelijk bestand tegen temperaturen van -30 tot +70, waardoor je de smartwatch zowel op de noordpool als in de woestijn kunt dragen. Ook kun je met de smartwatch tot 45 meter diep duiken.

De Amazfit T-Rex 3 heeft onder andere een beter scherm gekregen. De T-Rex 3 heeft namelijk een 1,5-inch scherm met een piekhelderheid van 2000 nits en een resolutie van 480 bij 480 pixels. De T-Rex 2 uit 2022 heeft een 1,39-inch scherm met een piekhelderheid van 1000 nits. Ook moet het glas dat het scherm beschermd sterker zijn.

Ook het meegeleverde polsbandje heeft een upgrade gekregen. De T-Rex 3 heeft namelijk een “vloeibaar siliconen” polsbandje, dat anti-bacterie eigenschappen heeft en vriendelijk is voor de huid. Daarnaast moet een betere plaatsing van de interne GPS zorgen voor een nog stabieler signaal en heeft Amazfit de T-Rex 3 voorzien van handige software waarmee je gedetailleerde mappen op de smartwatch kunt bekijken.

Dankzij de grotere 700 mAh accu gaat de smartwatch nog langer mee op één acculading. Bij normaal gebruik gaat de T-Rex 3 tot 27 dagen mee en bij actief gebruikt ongeveer 13 dagen, aldus Amazfit. De smartwatch heeft ook een batterijbespaar-modus en een klok-mode, waarmee je de accuduur kunt verlengen tot 40 dagen en 81 dagen.

Om alles stabieler te laten lopen heeft de T-Rex 3 een nieuwe processor gekregen, met meer RAM en meer ROM (32GB). Ook heeft de smartwatch een nieuwe sensor die de temperatuur van je huid kan meten.

De Amazfit T-Rex 3 werkt met apparaten die draaien op Android 7 of iOS 12 en hoger. De smartwatch krijgt in Europa een adviesprijs mee van 299,90 euro.