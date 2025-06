OnePlus Pad 3 Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft zojuist zijn nieuwste tablet aangekondigd. De OnePlus Pad 3 is een premium tablet met een zeer groot 13,2-inch scherm. De tablet krijgt een adviesprijs mee van 599 euro.

De OnePlus Pad 3 beschikt over een 13,2-inch LCD-scherm met een 3,4k resolutie, een 144Hz verversingssnelheid en een 900 nits helderheid. Voor een goede geluidservaring heeft OnePlus de tablet uitgerust met acht speakers. Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 12.140 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen, een 8MP selfie-camera en een 13MP groothoeklens. De tablets heeft een volledige metalen behuizing, is 5,97 millimeter dik en weegt 675 gram.

OnePlus heeft ook een aantal softwarematige verbeteringen doorgevoerd. Zo moet dankzij Dynamic Scaling alle content van je favoriete apps, automatisch geschaald worden naar het scherm van de OnePlus Pad 3. Daarnaast moet een nieuwe versie van Open Canvas multitasken nog makkelijker maken en kun je eenvoudiger bestanden delen met andere OnePlus-apparaten. Uiteraard zijn er ook weer verschillende AI-tools aanwezig voor het bewerken van media en teksten.

De OnePlus Pad 3 draait uit de doos op Android 15 en OnePlus belooft drie OS-updates en zes jaar beveiligingsupdates. De tablet is vanaf 12 juni verkrijgbaar voor een adviesprijs van 599 euro of 699 euro, afhankelijk van hoeveel RAM en ROM je kiest. Er is ook een Smart Keyboard voor 169,00 euro en een Stylo 2 voor 99 euro beschikbaar.

