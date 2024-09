Samsung Galaxy Ring Nu Ook In Nederland Verkrijgbaar

Samsung heeft laten weten dat de Galaxy Ring nu ook in Nederland te bestellen is. Je kunt de slimme ring kopen via de officiële winkel van Samsung, maar ook via verschillende andere webwinkels. De Samsung Galaxy Ring krijgt een adviesprijs mee van 449 euro.

We kregen de Samsung Galaxy Ring al meer dan twee maanden geleden te zien, maar bij de introductie verscheen de slimme ring nog niet in Nederland op de markt. Daar komt nu verandering in, want het is nu mogelijk om de Galaxy Ring via verschillende aanbieders te bestellen.

De Galaxy Ring weegt tussen de 2,3 en 3 gram, beschikt over een titanium behuizing en heeft een IP68- en 10 ATM-rating. De accu heeft een capaciteit van 18mAh tot 23,5mAh en gaat tot zeven dagen mee op een acculading. De bijbehorende oplaadcase heeft een accucapaciteit van 361mAh. Sensoren in de ring kunnen je hartslag, bloedzuurstofsaturatie en huidtemperatuur meten. Deze gegevens maken 24/7 gezondheidsmonitoring mogelijk, die je kunt inzien in de Samsung Health-app. Wanneer je in de ring knijpt kun je bepaalde handelingen uitvoeren, zoals het uitschakelen van een alarm of het maken van een foto.

De Samsung Galaxy Ring is verkrijgbaar in 9 verschillende maten (5 tot en met 13) en consumenten kunnen kiezen tussen de kleuren matzwart, matzilver en glanzend goud. Met een prijskaartje van 449 euro is de Galaxy Ring wel flink aan de prijs.